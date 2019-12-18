История коллекции, собранной в Выборге под ногами прохожих

Эта коллекция началась лет 7 назад с самого часто встречающегося в нашем районе кирпича с надписью «Tammisuo», который Александр Литвиненко подобрал на память. Потом стали попадаться кирпичи с другими клеймами. Они просто лежали под ногами. А у Александра появился интерес: где они сделаны, когда, как попали в Выборг?

Экспонаты Александр собирал на развалинах, вытаскивал из-под бульдозера, договаривался со строителями, ремонтирующими старые дома. Потом познакомился с другими коллекционерами. Начался обмен. Сейчас в коллекции, например, есть кирпичи из Владивостока, Ростова-на-Дону, Западной Украины.

Александр Литвиненко, коллекционер Самые ценные для меня кирпичи, найденные в Выборге. Не все они сделаны у нас. Многие привезены из Петербурга, Германии, Англии, Швеции, Дании… Но самой важной частью коллекции я считаю кирпичи, сделанные именно у нас.

А вот назвать самый древний экспонат Александр затруднился. В его коллекции в основном клейменые кирпичи. Клеймить их начали с 1847 года по указу Николая I о единой прочной выделке кирпича. Но есть и средневековый кирпич, найденный на Папуле. Он отличается технологией изготовления, размерами и, конечно, весом.

За каждым таким, казалось бы, простым кирпичом – огромная история завода, торговли, строительства. Александр говорит, что его хобби соединяет в себе археологию, архитектуру и материаловедение.

Сначала вся коллекция помещалась на балконе. Потом пришлось перевезти ее в подвал. А когда и в подвале стало тесно, Александр пожертвовал гаражом. Сейчас в коллекции более 400 кирпичей. И у каждого есть свое место на полке. Поначалу, говорит коллекционер, друзья и родные только посмеивались. А теперь и сами заинтересовались, помогают с экспонатами, заходят узнать, что нового, приводят на экскурсии знакомых.