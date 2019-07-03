Исполнение гимна России попало в Книгу рекордов Гиннесса

Участники самодеятельных хоровых коллективов Выборгского района исполнили гимн России в составе сводного хора. Акция прошла 1 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Её приурочили к 75-летию с момента создания композитором Александром Александровым музыкального произведения, ставшего основой современного государственного гимна России. В составе хора были представители 85 регионов страны. Руководил им Павел Овсянников – народный артист РФ, музыкальный редактор современного исполнения гимна России.

В результате установлен мировой рекорд по единовременному исполнению музыкального произведения сводным хором и оркестром. Эксперты насчитали более 8 тысяч музыкантов и более 20 тысяч хористов.