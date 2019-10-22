Команда Ялова приедет решать проблемы выборгских предпринимателей

Рассказать о своих проблемах одному из первых лиц Ленобласти и получить их решение прямо на месте смогут выборгские бизнесмены. Председатель комитета экономического развития Дмитрий Ялов планирует посетить Выборг со своей инвестиционной командой до конца года.

Елена Рулева, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области В Ленинградской области есть своя особенность – у нас нет областного центра. У нас все мероприятия происходят в соседнем субъекте федерации. Предприниматели из дальних районов не всегда могут приехать в Петербург, быстро и своевременно получить информацию или попасть на прием к председателями комитетов. Поэтому Дмитрий Ялов, который возглавляет экономический блок, создал инвестиционную команду для общения с предпринимателями в районах.

В инвестиционную команду входят представители экономического блока правительства ЛО, комитета по труду и занятости, Росреестра, Центра поддержки предпринимательства и Агентства экономического развития, предприятий-монополий (например, "Ленэнерго"), бизнес-омбудсмен Ленобласти.

Такой формат общения с предпринимателями оказался очень удобным и востребованным. В прошлом году инвестиционная команда побывала в большинстве районов Ленобласти. В этом году пока прошла одна встреча в онлайн режиме с Лужским районом. В Выборг планируется поездка и очный диалог с бизнесом.

Елена Рулева, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области Предпринимателям на встрече кратко расскажут об ожидаемых нововведениях в сфере бизнеса, о мерах его поддержки. Затем состоится диалог, где любой свой вопрос предприниматель сможет задать практически первым лицам региона. Даже если не удастся получить ответ сразу, он будет услышан, зафиксирован и решен. Тем более, что за каждой личной проблемой, как правило, стоит какая-то системная проблема.

До конца года инвестиционная команда планирует посетить Выборг. Администрация города будет оповещена о дате визита заранее и оповестит об этом предпринимателей.

