Команда Ялова приедет решать проблемы выборгских предпринимателей

Елена Рулева, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области
В Ленинградской области есть своя особенность – у нас нет областного центра. У нас все мероприятия происходят в соседнем субъекте федерации. Предприниматели из дальних районов не всегда могут приехать в Петербург, быстро и своевременно получить информацию или попасть на прием к председателями комитетов. Поэтому Дмитрий Ялов, который возглавляет экономический блок, создал инвестиционную команду для общения с предпринимателями в районах.
В инвестиционную команду входят представители экономического блока правительства ЛО, комитета по труду и занятости, Росреестра, Центра поддержки предпринимательства и Агентства экономического развития, предприятий-монополий (например, "Ленэнерго"), бизнес-омбудсмен Ленобласти.
Такой формат общения с предпринимателями оказался очень удобным и востребованным. В прошлом году инвестиционная команда побывала в большинстве районов Ленобласти. В этом году пока прошла одна встреча в онлайн режиме с Лужским районом. В Выборг планируется поездка и очный диалог с бизнесом.
Елена Рулева, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области
Предпринимателям на встрече кратко расскажут об ожидаемых нововведениях в сфере бизнеса, о мерах его поддержки. Затем состоится диалог, где любой свой вопрос предприниматель сможет задать практически первым лицам региона. Даже если не удастся получить ответ сразу, он будет услышан, зафиксирован и решен. Тем более, что за каждой личной проблемой, как правило, стоит какая-то системная проблема.
До конца года инвестиционная команда планирует посетить Выборг. Администрация города будет оповещена о дате визита заранее и оповестит об этом предпринимателей.