Инвалиды могут вызвать экстренные службы СМС-сообщением





Люди с нарушениями слуха и речи могут вызвать скорую помощь, полицию и другие экстренные службы Ленинградской области при помощи СМС-сообщения на номер "112". Эту функцию поддерживают все операторы связи, работающие на территории региона. В текстовом сообщении необходимо указать причину обращения, данные о времени и месте происшествия, фамилию, имя и отчество заявителя, а также данные о тех, кому требуется помощь, и их состоянии.

В случае сообщения о совершившемся преступлении нужно указать обстоятельства происшествия, приметы лиц, совершивших правонарушение, данные об очевидцах и причинённом ущербе.

Остальным гражданам специалисты рекомендуют вызывать экстренные службы только с помощью телефонного звонка: таким образом диспетчер может сразу выяснить необходимую информацию, которая важна для организации оперативной помощи.