Интересное состязание проектов коммерческого здания закончилось

27 архитекторов приняли участие в конкурсе на строительство здания АО «Vakuutus-Oy. Karjala». Треугольный квартал по образу большого города между улиц Каннаксен, Брахен и Мюллюмяенкату.

Газета "Karjala" , 20 октября 1938 года

Привлекший большое внимание не только архитекторов, но и горожан, конкурс на проект коммерческого здания АО "Vakuutus-Oy. Karjala" на участке № 54 в Репола завершился. В этом конкурсе мысли приняли участие 27 архитекторов – довольно большое число. То, что среди архитекторов этот конкурс вызвал большую заинтересованность, говорит тот факт, что на конкурс были представлены 83 работы, тогда как самих архитекторов было двадцать семь.

Правила состязания предусматривали большую свободу, что давало участникам возможность предложить интересные строительные решения. В своей оценке проектов жюри обращало особое внимание на внешний вид здания. Первое место, по решению жюри, занял проект под именем "Q". На втором месте оказался проект, названный "Chamberlain", третье место жюри присудило проекту "Карельский пирог". Проект, занявший первое место, победил с большим перевесом и, по решению жюри, призовые суммы были изменены. Так автор проекта-победителя получил 20 тысяч марок; второй приз составил 9 тысяч, а третий, соответственно - 7 тысяч марок.

После определения результатов были открыты имена авторов проектов. Тогда стало известно, что автор проекта, получившего первую премию – архитектор из Хельсинки Олли Пёуру (Pöyry) и его помощник архитектор Нильс Коппель (проект "Q"). Второе место – Мартта Мартикайнен-Юпюя (Ypyä)и Рагнар Юпюя (проект "Chamberlain"). Третье место, проект "Карельский пирог" - архитектор Аарне Эрви из Хельсинки и его помощник Хельви Вяянанен.

В жюри конкурса входили архитекторы, выбранные Финляндским союзом архитекторов . Уно Ульберг и Х. Хармиа, а также представитель АО Страховая компания "Карелия", страховой директор Лаури Хаакси.

Помимо первых трех призовых премий, совет страховой компании на проведенном вчера собрании, решил присудить еще две премии за проекты, названные жюри. Это проекты "Прага-Берлин" и "Карелия". Авторы этих проектов получили по 4 тысячи марок. Автором проекта "Прага-Берлин" был Выборгский архитектор Кауко А. Туоминен, автором проекта "Карелия" - архитектор Калеви П. Вяюрюнен (Väyrynen) из Хельсинки.

Как мы знаем, участок, на котором будет строиться новый дом, находится в треугольнике между улицами Каннаксен, Мюллюмяен и Брахенкату и, по этой причине, будет являться представительным и знаковым. Например, он может быть световой доминирующей точкой. Два нижних этажа здания будут занимать площадь всего участка. Первый этаж займут магазины, на втором этаже разместятся страховые конторы АО "Vakuutus – Oy Karjala" и АО "Tapaturmavakuutus" и контора Илмаринена. Этажи, находящиеся в верхней, более узкой части здания, будут заняты жилыми квартирами.

Публикация подготовлена по материалам архива ЛОГАВ

