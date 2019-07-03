Что говорят о выборгском телевидении?

21 ноября во всём мире отмечается день телевидения. Праздник учреждён в 1996 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Подводя некоторые итоги профессиональной деятельности, наши корреспонденты решили встретиться со своими друзьями и героями репортажей. С теми, с кем мы сотрудничаем многие годы и с теми, кому когда-то пошли навстречу и оказали посильную помощь. Чтобы они поставили оценку нашей работе. Вот, что из этого получилось.