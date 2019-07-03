Хористы из Выборга примут участие в установлении мирового рекорда

1 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» пройдёт общенациональная акция, посвящённая юбилею одного из основных геральдических символов страны - Гимна России.

Для проведения масштабной акции на поле и трибунах стадиона расположатся сводный оркестр и сводный хор. Руководить огромным музыкальным коллективом будет Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра, председатель Всероссийского хорового общества.



В составе хора будут как профессиональные исполнители, так и молодежные, общественные организации, волонтеры, футбольные болельщики и все желающие принять участие в акции. Участники съедутся в Петербург из 85 регионов страны, в том числе из Ленобласти. 47 регион представят полторы тысячи участников самодеятельных хоровых коллективов и оркестров из Бокситогорского, Выборгского, Всеволожского, Волосовского, Гатчинского, Кировского, Киришского, Кингисеппского, Ломоносовского, Лодейнопольского, Приозерского, Сланцевского, Тихвинского, Тосненского районов и Сосновоборского городского округа.

Акция призвана установить мировой рекорд по единовременному исполнению музыкального произведения сводным хором и оркестром. Для фиксации рекорда приглашены представители судейской коллегии книги рекордов Гиннесса.