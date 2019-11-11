Ход капремонта в Выборге проконтролировала специальная комиссия

В Выборге проверили ход капремонта многоквартирных жилых домов. Комиссия из областного комитета по ЖКХ и представители Фонда капитального ремонта тщательно осмотрели объекты, на которых работы еще не завершены. Все они входят в краткосрочную программу и должны быть сданы в 2019 году. Однако в ходе ревизии стало понятно, что некоторые из них дождутся ремонта только следующим летом...

