Губернатор рассказал журналистам о планах на следующий год

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел ежегодную пресс-конференцию. В мероприятии приняли участие более 140 журналистов - очно и в режиме видеоконференции. Глава региона рассказал об итогах работы в 2019 году и за два часа ответил на 30 вопросов. В частности, обозначил свою позицию по вопросу строительства Приморского универсально-перегрузочного комплекса. Подчеркнув, что в первую очередь его задача – найти разумный компромисс...