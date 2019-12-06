Губернатор подвел первые итоги мусорной реформы

Ленинградская область перешла на новую систему обращения с отходами спокойно, учтя все ошибки, допущенные в других регионах. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко. Несанкционированных свалок стало гораздо меньше. Например, в Выборгском районе, по данным комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов, было ликвидировано порядка 150 стихийных свалок. Вывезено более 6 тыс. кубометров мусора...