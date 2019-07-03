Губернатор ответит на вопросы жителей Ленинградской области





Телефонные звонки от жителей Александр Дрозденко будет принимать 21 октября. Прямая линия пройдет в течение часа, с 16.00 до 17.00. Для ответов на вопросы также приглашены главы администраций муниципальных районов Ленинградской области, которые общаются с главой региона в режиме видеоконференции.

Бесплатный номер: 006 – набирается со стационарного телефона.

+7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.