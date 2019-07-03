Губернатор - о Дне героев Отечества

Уважаемые жители Ленинградской области!

9 декабря мы отмечаем День Героев Отечества, отдавая дань памяти нашим великим предкам и чествуя всех ныне живущих героев — людей, проявивших особую доблесть и беспримерное мужество, тех, кто удостоен званий Героя Советского Союза, Героя России, кавалеров Ордена Славы и Ордена Святого Георгия.

Ведущая свою историю от дня учреждения Екатериной Великой ордена святого Георгия, эта памятная дата объединяет нас в стремлении выразить глубокую благодарность всем, кто поднимался на защиту Отечества в самые трудные и суровые времена, кто ставил интересы Родины выше всего, выше собственной жизни.

От лица жителей региона хочу поприветствовать всех ленинградцев — Героев Отечества. Мы гордимся возможностью быть вашими современниками, желаем вам крепкого здоровья, добра, счастья и долголетия!

Призываю также в этот день почтить память павших за Родину, всех, кому мы обязаны свободой и независимостью России, будущим наших детей и внуков.

Вечная слава защитникам Отечества!

Вечная память павшим за Родину!



Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко