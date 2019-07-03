Губернатор Ленобласти поздравляет жителей с Новым годом

Уважаемые жители Ленинградской области! Дорогие друзья!



Сердечно поздравляю вас с Новым, 2020 годом! В новогодние праздники мы по традиции вспоминаем год минувший, подводим итоги, намечаем новые цели.

Для Ленинградской области уходящий год был насыщен делами и событиями. Это был год, когда мы много строили в социальной сфере: детские сады, школы, ФАПы, спортивные и культурные объекты — в каждом районе были свои долгожданные новостройки.

Это был год, когда развернулась реализация национальных проектов, и мы получили возможность направить беспрецедентно большие бюджетные ассигнования на благоустройство, строительство и ремонт дорог, обновление материальной базы образования, здравоохранения, системы социальной помощи, поддержку малого бизнеса и многие другие направления, являющиеся приоритетными и в масштабе области, и в масштабе всей страны.

Это был год здорового образа жизни, когда многие ленинградцы приобщились к спорту, нашли в нем новый источник сил и здоровья.

И, что очень существенно, это был год, когда мы впервые заговорили о Ленинградской области как о единой семье, где есть общие радости и общие проблемы, где значим каждый человек.

Забота и внимание к человеку и, прежде всего, к ветеранам, к людям старшего поколения — станут важнейшими смыслами предстоящего года 75-летия Великой Победы, Года Памяти и Славы, Года Победителей.

У Года Победителей есть и еще один важный лейтмотив: в этот год каждый может и должен ставить перед собой большие задачи, работать над их решением, добиваться результата и выходить победителем — в любой сфере, в любой жизненной ситуации.

Хочу сказать ленинградцам: берегите своих близких, заботьтесь о них, делайте все, чтобы те, кто вас окружает, были счастливы. И тогда будет счастлива вся наша большая ленинградская семья. И все вместе мы справимся с любыми трудностями.

Желаю всем в Новом году мира и добра!



Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко