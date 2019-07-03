Губернатор Ленобласти поздравляет автомобилистов с праздником!





Дорогие друзья!

Рад поздравить с профессиональным праздником всех работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Водители, кондукторы, диспетчеры, автомеханики, инженеры, управленцы – круг тех, кто обеспечивает в нашем регионе автомобильные и городские пассажирские перевозки поистине огромен. И без их упорного, ответственного, очень непростого труда невозможно представить ни работу экономики, ни нашу повседневную жизнь.

Хочу также поздравить всех наших автомобилистов-любителей, тех, кто не мыслит жизни без руля, искренне любит романтику автопутешествий, всегда с удовольствием возит родных и близких людей, заботясь об их комфорте и хорошем настроении.

Правительство Ленинградской области уделяет автотранспортной отрасли особое внимание – для нашего региона очень важно иметь и хорошие дороги, и современный грузовой и пассажирский автопарк, и, конечно же, настоящих профессионалов, великолепно знающих, чувствующих автомобиль, обладающих доброй шоферской смекалкой и особым чувством товарищества, стремлением к взаимовыручке, свойственным каждому автомобилисту.

В этот праздничный день хочу искренне поблагодарить всех работников отрасли за их вклад в развитие региона, за все, что они сделали и продолжают делать для Ленинградской области, ее жителей. Слова особой признательности ветеранам, тем, кто отдал работе в автомобильном и городском пассажирском транспорте долгие годы.

От всей души желаю всем ленинградским автомобилистам здоровья, благополучия, и, конечно же, удачи на дорогах!



Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко