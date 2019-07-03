Губернатор Ленобласти подписал постановление о выплатах к Дню Победы

Перед Днем Победы в 2020 году ветераны, труженики тыла и блокадники региона получат единовременную выплату из областного бюджета.

Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Согласно документу ветераны, блокадники, труженики тыла получат по 7 тыс. рублей, также предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 4 тыс. рублей вдовам ветеранов и 3 тыс. рублей "детям войны".

"Принято официальное решение о нашей, областной выплате ветеранам. Тем самым дан официальный старт мероприятиям, приуроченным к 75-летию Победы. Призываю всех ленинградцев уделять особое внимание участникам великих событий, заботиться о наших ветеранах, проявлять чуткость и душевное тепло. В особенности рассчитываю на нашу молодежь. Не сомневаюсь, что мы достойно проведем Год Победителей и Год Памяти и Славы, год юбилея Великой Победы", — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.