Губернатор Дрозденко к своему избирательному участку приехал на мотоцикле

В Ленинградской области проголосовал каждый четвертый избиратель. В их числе и глава региона Александр Дрозденко. В помещении для голосования на избирательном участке в Лупполово - это Всеволожский район - губернатор поинтересовался, насколько спокойно проходят выборы, и есть ли замечания у наблюдателей. Проголосовав, Александр Дрозденко отметил, что очень важно выбирать тех, кому доверяешь и на кого надеешься.