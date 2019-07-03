Губернатор Александр Дрозденко поздравляет сотрудников МВД с праздником



Уважаемые сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

Стоя на страже закона и правопорядка, вы честно и профессионально выполняете свой долг. Ваша служба, подчас сопряженная с риском для жизни, имеет огромное значение — и для стабильности государства, и для безопасности каждого его гражданина.

В Ленинградской области, с ее интенсивно развивающейся экономикой и особым геополитическим положением на карте страны, сотрудники органов внутренних дел вынуждены отвечать на самые жесткие вызовы времени, ставя заслон незаконной миграции, трансграничной преступности, обеспечивая экономическую безопасность государства.

Не менее важна и служба рядовых сотрудников органов внутренних дел в ленинградской глубинке — где участковый полицейский, занимаясь с виду простыми, житейскими проблемами — обеспечивает покой людей, гарантирует им безопасность, помогает в трудную минуту.

Правительство Ленинградской области всегда поддерживало и будет поддерживать подразделения МВД, действующие на территории нашего субъекта Российской Федерации. Мы знаем, как важно, чтобы у сотрудников органов внутренних дел были достойные условия для несения службы, хорошая техника, транспорт, чтобы их успешная профессиональная деятельность получала соответствующую оценку властей и жителей.

В этот праздничный день хочу от души поблагодарить всех сотрудников органов внутренних дел за их нелегкий труд, за верность долгу, неравнодушное отношение к будущему Ленинградской области.

Слова особой признательности — ветеранам советской милиции и российских органов внутренних дел, тем, кто отдал долгие годы службе Родине и кто сегодня щедро делится опытом с молодым поколением сотрудников.

Желаю всем добра, благополучия, крепкого здоровья и надежного семейного тыла!

С праздником!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко