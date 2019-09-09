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Сегодня, 12:15

Губернатор Александр Дрозденко назвал явку на выборы в органы местного самоуправления "ожидаемой"

Жители Ленинградской области проголосовали за местную власть. По данным Избирательной комиссии региона, выборы в органы местного самоуправления прошли в 177-ми муниципальных образованиях. В городских и сельских поселениях баллотировались 4 тысячи 288 зарегистрированных кандидатов в депутаты. Замещению подлежали 2 тысячи 62 мандата. Явка в целом по региону составила по предварительным данным порядка 27-28%.

Метки выборыдрозденкокомментарий
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