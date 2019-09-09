Губернатор Александр Дрозденко назвал явку на выборы в органы местного самоуправления "ожидаемой"

Жители Ленинградской области проголосовали за местную власть. По данным Избирательной комиссии региона, выборы в органы местного самоуправления прошли в 177-ми муниципальных образованиях. В городских и сельских поселениях баллотировались 4 тысячи 288 зарегистрированных кандидатов в депутаты. Замещению подлежали 2 тысячи 62 мандата. Явка в целом по региону составила по предварительным данным порядка 27-28%.