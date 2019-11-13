Госжилнадзор пообещал оперативно решить проблемы выборжцев

Сотрудники комитета госжилнадзора ЛО выслушали жалобы выборжцев. Основные проблемы, с которыми горожане пришли на прием к областным чиновникам, касались содержания многоквартирных домов, общего имущества, начисления платы за ЖКУ и, конечно, капремонта.

32 жителя города записались на прием к сотрудникам областного госжилнадзора, который чиновники провели в Выборге. И это не считая выборжцев, пришедших со своими проблемами без предварительной записи.

Анастасия Кузнецова, зам.председателя комитета государственного жилищного надзора ЛО Такое количество обращений и порадовало, и удивило. Возможно, это связано с началом отопительного сезона, с вопросами, которые в это время неизбежно возникают. На все вопросы будут даны ответы и найдены какие-то решения. На прием мы просили прийти представителей управляющих организаций. Это позволит оперативно отреагировать на жалобы - сотрудники управляющих компаний должны будут посетить проблемные адреса буквально завтра-послезавтра.

По ряду домов, на содержание которых жалобы поступили по телефону или письменно, уже проведены проверки. По этим обращениям граждан, отметила Анастасия Кузнецова, либо уже есть конкретные решения, либо предложения, которые представители госжилнадзора хотели бы обсудить с жителями.

