Город строит улицы, игровые и спортивные площадки

Значительная работа ведется в пригородах и в Уурас. Лучшие транспортные связи.

Газета "Karjala" , 27 февраля 1932 года

Сегодня, когда в городе ведутся или уже завершены строительные работы на улицах, мы попросили помощника городского инженера Р.В. Тайвиайнена сообщить нам подробности этих работ. В обществе рассказчика мы проехали на автомобиле по этим рабочим площадкам. Работы здесь заметным образом помогают жизни тех, кто сейчас не имеет работы.

Сначала мы поехали на восток по Койвистокату. Здесь обратил на себя внимание естественный газон, который постоянно поддерживается в порядке, но сейчас, зимой, работы сводятся лишь к разравниванию привезенной почвы. Только что началась организация по городскому плану пространства между газоном и улицей. Для этой работы депутаты предусмотрели 70 тысяч марок, и на стройплощадке работает около 30 человек.

Машина мчалась сквозь Коликкомяки по новой широкой улице Сууркату. Затем мы протиснулись в узкий переулок, на месте которого в будущем пройдет упомянутая нами улица, и оказались в углоке района Кангасранта. Этот уголок в наши дни преображается в красивый сосновый массив на берегу залива Кяримяки. Здесь будет расположена игровая площадка Репомяки, которую будет окружать сеть улиц. Это также площадка, где заняты безработные. Здесь трудятся 55 человек, а средств на эти работы отведено 95 тысяч марок.

Значительные земляные работы проведены в конце прошлого и начале нынешнего года в Лепола, на улицах Тархуринтие, Наурискату и Леполантие. Бюджет этого строительства на этот год составил в общей сложности 180700 марок. На этих работах занято 70 человек.

В части улицы Калеванкату, которая ведет к сельскохозяйственной выставке, сейчас строится пешеходная зона шириной 4 метра, а у маргаринового завода расширяют проезжую часть до 7,5 метров путем отсыпки земляной насыпи. В будущем эта часть приобретет вид шоссе шириной 42 метра, на котором будет специальная полоса для экспресс - проезда. Следующим летом появится сначала узкая улица, которая будет открыта для движения с улицы Каннаксенкату к выставочным площадям. На эти цели предусмотрено 175 тысяч марок. Здесь заняты 45 рабочих.

Из работ, начатых в прошлом году и проводимых в начале этого года, назовем самую значительную – открытие улицы Сепянкату. Эта улица свяжет улицы Хирви и Сууркату. Сейчас работа здесь практически остановлена, но продолжится будущим летом. Сейчас на этой строительной площадке заняты только 35 человек. Строительство этой улицы будет стоить 190 тысяч марок.

Далее в части города Каръяла также ведутся значительные уличные работы. Здесь реконструируют улицы Каннелкату и Восточную парковую улицу. Здесь заняты 95 человек, а сумма строительства составляет 215 тысяч марок.

У нас есть возможность рассказать и новости о строительстве в Уурас. В начале этой недели здесь приступили к строительству стадиона в новом жилом центре. Сейчас ведется выравнивание участка. На этот проект отведено 133 тысячи марок. Стадион должен быть готов к концу будущего лета.

Публикация подготовлена по материалам, предоставленным архивом ЛОГАВ.

