Горькое лекарство для детей, или Чему учит новая экспозиция в музее гимназии № 11

Гимназия № 11 стала финалистом районного конкурса музеев образовательных организаций, посвящённого 75-летию Великой Победы. Интерактивный музей в учебном заведении открылся в 2015 году. За это время педагогами совместно с учащимися было организовано немало краеведческих и военно-исторических экспозиций.

Татьяна Титова, учитель истории и обществознания гимназии № 11 В нашем школьном интерактивном музее экскурсии, посвященные памяти блокады, проходят регулярно. В этом году мы решили посвятить нашу сменную выставку и экскурсии Ольге Берггольц. Это выдающаяся поэтесса и человек очень трагической судьбы.

Татьяна Титова считает, что патриотическое воспитание детей очень важно. Ведь сегодня многие придерживаются позиции замалчивания или искажения исторических событий. Именно поэтому подготовкой материала и организацией экскурсий в одиннадцатой гимназии в основном занимаются учащиеся. Конечно, не обходится и без помощи педагогов.

Татьяна Титова, учитель истории и обществознания гимназии № 11 В наше время какие-то вещи, сложные для восприятия, необходимы детям как горькое лекарство. Им очень важно понимать, что кроме чувства какого-то жизненного потока есть чувство долга, есть высокая мораль, призвание.

Сохранение памяти о героическом прошлом и есть одна из основных задач конкурса.

Теперь, после завершения районного этапа, юных историков-экскурсоводов ждёт участие в областном смотре.