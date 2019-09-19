Главой муниципального образования "Город Выборг" избран Дмитрий Никулин

Депутаты Выборга начали работу после Единого дня голосования. Состав городского совета четвертого созыва обновился примерно на 30%. В муниципальном образовании замещено 20 мандатов. Соответствующие удостоверения вручили всем депутатам.

Совет депутатов на первой сессии избрал главу муниципального образования "Город Выборг". Коллеги единогласно поддержали кандидатуру Дмитрия Никулина, ранее занимавшего этот пост.

Секретарем городского совета избрали Татьяну Третьяк. Представлять городских парламентариев на уровне района будут Сергей Кустов, Михаил Макаров и Дмитрий Никулин. Первое заседание Совета депутатов Выборгского района состоится 23 сентября.