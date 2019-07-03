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Сегодня, 16:28

Главный российский Дед Мороз навестит пациентов Ленинградской областной детской больницы



21 декабря новогодняя сказка придет в главное детское медучреждение Ленинградской области — Детскую клиническую больницу. С праздником маленьких пациентов поздравит Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. Просьбу, чтобы в канун Нового года Дед Мороз из Великого Устюга навестил детей, которые не смогут встретить праздник дома, передал еще в ноябре губернатор Александр Дрозденко через своего коллегу - главу Вологодской области.
 

Метки великий устюгдед мороздетская областная клиническая больница
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