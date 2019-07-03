Глава выборгской администрации объявил о начале отопительного сезона

В Выборгском районе начали отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписано главой администрации 19 сентября. Главам городских и сельских поселений, руководителям теплоснабжающих и жилищно-эксплуатационных организаций рекомендовано организовать пробное протапливание. В первую очередь, в детских и лечебных учреждениях. При выявлении недостатков в работе источников теплоснабжения, тепловых сетей и систем отопления потребителей - устранить их.

При среднесуточной температуре ниже +8 в течение пяти суток - перейти к регулярному отоплению всех зданий.