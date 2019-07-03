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Сегодня, 16:50

Глава Выборгского района приехал лично поздравить главу Эрмитажа

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин совместно с директором выставочного центра "Эрмитаж-Выборг" Александром Костенко посетили Государственный Эрмитаж. Именно сегодня здесь прошли  торжественные мероприятия, посвященные сразу двум знаменательным датам: 255-летию Эрмитажа и 75-летнему юбилею Михаила Пиотровского, который возглавляет крупнейшее музейное собрание России уже 27 лет.

Источник: vbglenobl.ru

Напомним, коллекция Эрмитажа сегодня насчитывает порядка 3 млн. экспонатов. Активно развиваются выставочные центры в городах России, в том числе и в Выборге. "Эрмитаж – Выборг" функционирует уже более 9 лет.

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