Газификация Выборгского района: ближайшие планы



Уровень газификации Выборгского района Ленинградской области по состоянию на 2019 год составляет 58 %. В 2019 - 2022 годах в бюджете региона предусмотрены субсидии на софинансирование проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по восьми объектам газификации на сумму более 223 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного комитета по топливно-энергетическому комплексу.

Ближайшие планы газификации Выборгского района - завершение до конца 2019 года строительства распределительного газопровода в Каменногорске, который пройдет по улицам Гранитной, Садовой, Береговой, Угловому переулку.

В этом же году планируется начало проектирования распределительного газопровода в п. Рощино.

В 2020 году планируется выполнение строительно-монтажных работ по распределительному газопроводу в г. Высоцке, а также газификация пос. Красносельское.