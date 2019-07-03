Галерея «ЗнакЪ» приглашает на "Осенний вернисаж"

Галерея "ЗнакЪ", которая располагается в помещении библиотеки на Спортивной, 10, приглашает на выставку живописи Надежды Шкандрий "Осенний вернисаж".

Надежда Шкандрий - художник, преподаватель, доцент кафедры живописи и рисунка института дизайна костюма Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна; член Союза художников России, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. Надежда Шкандрий работает в классической манере; она - яркий представитель русской реалистической школы живописи.

Открытие выставки и творческая встреча с художником состоятся 11 октября в 15 часов на Спортивной, 10.