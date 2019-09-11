Футбольный манеж установили в центре Выборга

На стадионе "Авангард" появился ещё один современный спортивный объект. Крытая арена детского футбольного клуба "Фаворит Выборг" переехала сюда со стадиона "Локомотив". Завершается монтаж входной группы и раздевалок.

Футбольный манеж будет работать круглый год, зимой пространство отапливается. В перспективе – проведение международных чемпионатов. Рядом с манежем находится футбольное поле с натуральным покрытием.

В планах на следующий год – оборудовать на территории площадку для игры в футбол "один на один", административное здание с зоной для болельщиков и кафе.