Футболисты из Красносельского будут играть на стадионе "Фишт"





Команда непрофессиональных футболистов "Ударник" из Выборгского района победила в межрегиональном этапе чемпионата по дворовому футболу "Уличный красава". Игры прошли в Выборге, на стадионе "Авангард". За победу боролись 15 команд из 10 регионов.

Победителем в старшей возрастной группе (юноши 16—17 лет) стала команда "Ударник" из пос. Красносельское Выборгского района. Второе и третье места заняли "Олимп" (Республика Карелия) и "Вектор" (Мурманская область). Лидером младшей группы (юноши 14—15 лет) стала команда "Кадеты" из Архангельской области, "серебро" и "бронзу" взяли "Класс А" из Вологды и "Искра" из Калининграда.

Финал Всероссийского чемпионата "Уличный красава — 2019" пройдёт в Сочи, на стадионе "Фишт", с 11 по 13 ноября.