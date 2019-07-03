Фото- и видеоработы на тему животного мира можно отправить на конкурс

Сезон фотоохоты открыт. Стартовал прием заявок на участие в пятом, юбилейном национальном фотоконкурсе "Фотоловушка-2019". Для фоторабот предусмотрены следующие номинации: "Хищники", "Копытные", "Кошачьи", "Другие виды животных" и "Птицы". Фото- и видеоработы принимаются с 9 сентября до 25 декабря 2019 года. Результаты объявят 29 декабря 2019 года.

Номинации для фоторабот:

Хищники

Копытные

Кошачьи

Другие виды животных и Птицы



Номинации для видео:

Хищники

Копытные

Кошачьи

Другие виды животных и Птицы

Видеоролик

Также по итогам конкурса возможно введение номинации "Приз зрительских симпатий".

Подробная информация: http://www.конкурс-фотоловушка.рф/o-konkurse/pravila-uchastiya/