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Сегодня, 10:14

Фитнес-эволюция в Выборге

В международном деловом центре "Виктория"  презентовали публике обновленный фитнес-центр. Красную ленту под бурные аплодисменты перерезали генеральный директор МДЦ "Виктория" Виктор Евплов и ведущий тренер Владимир Ледник. На День открытых дверей пригласили друзей, партнеров, всех поклонников активного и здорового образа жизни - потенциальных клиентов.
 

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