Фитнес-эволюция в Выборге

В международном деловом центре "Виктория" презентовали публике обновленный фитнес-центр. Красную ленту под бурные аплодисменты перерезали генеральный директор МДЦ "Виктория" Виктор Евплов и ведущий тренер Владимир Ледник. На День открытых дверей пригласили друзей, партнеров, всех поклонников активного и здорового образа жизни - потенциальных клиентов.

