Финские пограничники будут патрулировать восточную границу с воздуха





На финляндско-российской границе начнется регулярное патрулирование на самолетах и вертолетах. Об этом сообщает Служба новостей YLE. Финские пограничники будут совершать регулярные контрольные полеты на самолетах и вертолетах вдоль всей восточной границы. Особое внимание будет уделяться лесным зонам на востоке и севере. Усиленный контроль направлен на борьбу с нелегальной иммиграцией.

Фото: Vartiolentolaivue