Финские музыканты снова нарушают тишину в библиотеке Аалто

Библиотека А. Аалто продолжает баловать выборжан насыщенной культурной программой. В этот раз для жителей и гостей города выступил оркестр из Хельсинки.

Выступления любительского коллектива "Kalliola Settlement Orchestra" в Выборге можно назвать традиционными. Уже на протяжении пяти лет оркестр приезжает в город и дает сразу по два концерта. Все потому, признаются музыканты, что публика здесь самая благодарная.

Heikki Kuisma, музыкант Слушатели в Выборге лучше чем в Финляндии. Аплодисменты более теплые. Чувствуется что люди нас любят.

Ирина Посохова, житель Выборга Нам с ребенком очень нравится посещать концерты. Вот сегодня пришли послушать исполнителей из Финляндии. Возможность посетить концерт оркестра из-за рубежа, сравнить культуры - это ценно и очень интересно для нас.

Всего в коллективе оркестра 13 музыкантов, большинство из которых - профессионалы на пенсии. Вместе они составляют программу концертов, которая придется по душе каждому. Здесь можно услышать как классическую музыку, так и старые русские и финские песни.

Heikki Kuisma, музыкант Играем классическую и эстрадную музыку. Наш дирижер - певец, поэтому сегодня будут также финские и русские песни. Начнем мы с австрийского марша. Это пример легкой классической музыки. Затем - вальс Шостаковича, далее - "Полька-Анна" Штрауса. Также исполним старую русскую песню "Две гитары" и многое другое.

Приезжать в Выборг, поделились артисты, всегда радость. После концертов музыканты прогуливаются по городу, посещая любимые места и достопримечательности.