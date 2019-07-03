Финны предлагают углубить Сайменский канал

28 августа в Лаппеенранте для обсуждения вопросов, связанных с реализацией Договора аренды Сайменского канала, встретились заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков и статс-секретарь Министерства транспорта и связи Финляндии Харри Пурсиайнен. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта. На встрече финляндская сторона представила проект развития Сайменского канала, который предполагает увеличение длины шлюзовых камер канала и повышение уровня воды в канале на 0,1 м, в связи с предполагаемым увеличением габаритов судов. Ожидается, что это улучшит экономическую эффективность перевозок.



В ходе встречи была достигнута договоренность провести на базе ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова совместные с финскими специалистами тренажерные испытания, для получения заключения о возможности плавания по Сайменскому фарватеру судов более крупного размера, а также о рисках, связанных с осуществлением перевозок.