Финал областного конкурса среди руководителей детсадов проходил в Выборге

В Ленинградской области выбрали "Лучшего руководителя дошкольного образовательного учреждения". Финал прошел в Выборге на базе детского сада № 31. В 2018 году его заведующая Татьяна Кухаренко стала победителем конкурса профессионального мастерства. Так наш город получил право принимать очный этап очередного состязания. В состав жюри вошли представители областного института развития образования, комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, профильного профсоюза и победитель конкурса 2018 года...