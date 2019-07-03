Фестиваль водного туризма пройдет в Выборге 7 сентября

В субботу в Выборге во второй раз будет проходить фестиваль водного туризма. Основные мероприятия развернутся на Рыночной площади, набережных 30-го Гвардейского корпуса и 40-летия ВЛКСМ, в Северной гавани, бухте Салакка-Лахти.

В 12:00 начнется церемония открытия фестиваля, в рамках которой пройдет парад маломерных судов. Затем в акватории Северной гавани состоятся соревнования парусных катамаранов, гонки на каноэ и байдарках, показательные выступления на моторных лодках и гидроциклах, выступления квадроциклистов и флайбордистов. В программе - мастер-классы, конкурсы, тест-драйв для детей и взрослых по управлению маломерными судами, презентации водных транспортных средств. Все желающие смогут посетить ярмарку профессионального туристического снаряжения и сувенирной продукции.

В рамках фестиваля пройдет праздничный концерт с участием джазовых коллективов, танцевальных ансамблей, бардов. Завершится всё в 8 часов вечера праздничным фейерверком.

