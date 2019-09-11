Фасад здания на Ленинградском, 2 приводят в порядок

С фасада дома по адресу Ленинградский проспект, 2 убирают ветхую штукатурку. Работы проводятся по заявке управляющей компании. В дальнейшем фасад капитально отремонтируют. Сейчас там работают промышленные альпинисты.

Жителей и гостей города просят быть внимательными и обращать внимание на предупреждающие ограждения.