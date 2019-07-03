Европотокол в Ленобласти теперь можно оформить онлайн

В регионе теперь работает сервис "Европротокол онлайн". Он позволяет оформить ДТП за 15 минут без заполнения бумажного извещения. Пока сервис работает в тестовом режиме в трех регионах страны, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Но, как и везде, здесь есть свои ограничения: электронный европротокол оформляется при авариях с участием не более двух машин, без пострадавших и без разногласий по обстоятельствам происшествия. Документ оформляется через мобильное приложение "Помощник ОСАГО", которое можно скачать в Google Play или App Store.

Чтобы воспользоваться "помощником", необходимо создать аккаунт в приложении и подтвердить его в МФЦ или на портале госуслуг. При этом зарегистрированы должны быть оба участника происшествия.

Для оформления ДТП нужно заполнить поля в электронном извещении в приложении и сфотографировать повреждения. Рассматривается, конечно, вариант и без фотофиксации, но тогда максимальная сумма выплат по страховке снизится с 400 тыс. до 100 тыс. рублей.

Затем участники должны подписать форму и отправить в базу Российского союза автостраховщиков через приложение. После отправки на телефон придет уведомление о завершении оформления ДТП.