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Сегодня, 14:19

Экспозиции из корпусов Арсенала временно переедут

Два корпуса Арсенала в Выборгском замке планируют отреставрировать к концу 2020 года. 
Работы, согласно проектной документации, продлятся около года.
Экспозиции, которые располагались в Арсенале, временно переезжают. Камеру пыток и рыцарский зал уже на этой неделе откроют в костёле Святого Гиацинта. Коллекцию музея подводной археологии переместят в течение сентября в другие помещения Замка.

Метки арсеналзамоккамера пытоккостёл святого гиацинтареставрация
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