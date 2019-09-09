Экспозиции из корпусов Арсенала временно переедут

Два корпуса Арсенала в Выборгском замке планируют отреставрировать к концу 2020 года.

Работы, согласно проектной документации, продлятся около года.

Экспозиции, которые располагались в Арсенале, временно переезжают. Камеру пыток и рыцарский зал уже на этой неделе откроют в костёле Святого Гиацинта. Коллекцию музея подводной археологии переместят в течение сентября в другие помещения Замка.