Экскурсия на Часовую башню

Воспитанники ресурсного центра смогли увидеть Выборг с колокольни Часовой башни. Экскурсию по историческому объекту организовали работники городской прокуратуры и Выборгского объединённого музея-заповедника. Служители Фемиды не первый год шефствуют над детьми из ресурсного центра. На этот раз они решили показать своим маленьким друзьям Часовую башню после реставрации. Об истории одной из выборгских доминант экскурсантам рассказал смотритель Павел Поляков.