Экобоксами охвачен весь Выборгский район

В Выборгский район доставили экобоксы - специальные стационарные контейнеры для сбора отработанных батареек, аккумуляторов и других элементов питания. Они будут установлены в зданиях администрации на ул. Советской, 12 и проспекте Ленина, 2, а также в библиотеке Алвара Аалто на пр. Суворова, 4.

Специалисты районного комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Выборгского района отмечают, что в случае, если поступят заявки от других организаций и предприятий, желающих разместить на своей территории экобоксы, им будет оказано содействие.

Обслуживание экобоксов будет осуществлять Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами.

Отработанные батарейки в Выборге собирали и раньше, но только в рамках разовых акций. Теперь в Выборгском районе формируется система сбора и утилизации опасных отходов.

Экобоксы будут установлены во всех муниципальных образованиях Выборгского района. Городские и сельские поселения сформировали адресные программы их размещения на своих территориях:



Приморское поселение:

- г. Приморск, ул. Школьная, 10 (администрация)

- г. Приморск, ул. Лебедева, 7 (Дом культуры)

- пос. Ермилово, Физкультурный проезд, 5 (Дом культуры)

- пос. Глебычево, ул. Мира, 4а (администрация)

- пос. Красная Долина, Центральное шоссе, 4 (Дом культуры)

- пос. Рябово, ул. Малышевская, 2 (Дом культуры)

- пос. Камышовка, ул. Поселковая, 13 (Дом культуры)



Светогорское поселение:

- г. Светогорск, ул. Победы, 22 (администрация)

- г. Светогорск, ул. Победы, 37 (Дом культуры)

- г. Светогорск, ул. Гарькавого, 12а (Дом спорта)

- пос. Лесогорский, ул. Школьная, 2 (отделение Почты России)

- д. Лосево, ул. Новая (помещение Лосевской сельской библиотеки)



Каменногорское поселение

- г. Каменногорск, Берёзовая аллея, 4 (администрация)

- пос. Возрождение (администрация)

- пос. Бородинское, ул. Машинная, 33 (администрация)

п. Пруды, ул. Заозерная, 3б (администрация)



Полянское поселение

- пос. Поляны, Выборгское шоссе, 71 (администрация)

- пос. Семиозерье, ул. Центральная, 55 (ООО УК "Рассвет")

- пос. Каменка (ФГБУ "ЦЖКУ)

- пос. Песочное, ул. Ю. Литвинова, 25 (здание штаба).



Селезнёвское поселение

- пос. Селезнево, ул. Центральная, 1а (Дом культуры)

- пос. Селезнево, ул. Центральная, 15 (библиотека)

- пос. Большое Поле, ул. Римского-Корсакова,17 (Дом культуры)

- пос. Кондратьево (подростково-молодежный клуб "Импульс")

- пос. Торфяновка (Дом культуры).



Высоцкое поселение

- г. Высоцк, ул. Кировская, 3 (администрация)



Первомайское поселение

- пос. Первомайское, ул. Ленина, 22 (администрация)

- пос. Первомайское, ул. Ленина, 24 (ОАО "Первомайское КП)

- пос. Первомайское, ул. Ленина, 72 ( ИКСДЦ МБУК "Первомайский" "Кивенаппа")

- пос. Ильичево, ул. Садовая, 3 (филиал МБУК "Первомайский" ИКСДЦ "Кивенаппа")

- пос. Ленинское, ул. Заречная, 24 (администрация)



Рощинское поселение

- пос. Рощино, ул. Советская, 35 (Дом культуры)

- пос. Рощино, ул. Железнодорожная, 52 (школа)

- пос. Рощино, ул. Железнодорожная, 56 (ТЦ "Райвола")

- пос. Победа, ул. Мира, 1 (почта России)

- пос. Пушное, ул. Школьная, 13 (Дом культуры)

- пос. Цвелодубово, ул. Центральная, 19 (школа)



Советское поселение

- пос. Советский, ул. Садовая, 46а (администрация)

- пос. Советский, ул. Комсомольская, 4 (МБУ "ЦКД "Движение")

- пос. Токарево, ул. Кленовая, 5а (администрация)

- пос. Соколинское, ул. Приморская, 21 (администрация)



Гончаровское поселение

- пос. Гончарово, ул. Школьная, 3 (Дом культуры)

- пос. Перово, ул. Почтовая, 8 (библиотека)

- пос. Гаврилово, ул. Центральная, 35а (Дом культуры)

- пос.Вещево (при ж/д станции), ул. Зеленая, 11 (Дом культуры)

- пос. Житково, ул. Центральная, 35 (Дом культуры).



Красносельское поселение

- пос. Красносельское, ул. Советская, 9а (МБУК "ККСЦ "Салют")

- пос.Кирилловское, ул. Советская, 28 (библиотека)

- пос.Коробицыно, ул. Лесная, 1 (библиотека)

- пос. Климово, ул. Центральная, 4 (библиотека).