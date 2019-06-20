Единственный в регионе детский хоспис работает в пос. Токсово

Детский хоспис в посёлке Токсово - единственное учреждение в Ленинградской области, оказывающее паллиативную помощь детям с тяжёлыми заболеваниями. Пациенты поступают как по направлению врачей районных поликлиник, так и после осмотра больных выездной службой хосписа. В прошлом году в круглосуточном стационаре отделения паллиативной медицинской помощи проходили лечение 270 детей...