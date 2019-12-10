Единый урок прав человека прошел в школах Выборга

Акция проходит по инициативе уполномоченного по правам человека в Российской Федерации уже третий год. Единый урок, на котором старшеклассникам рассказывают об основных правах и свободах, заложенных Декларацией прав человека и Конституцией РФ, в этот день проводят во всех школах Ленобласти.

Вера Мануйлова, учитель истории и обществознания школы №12 10 декабря 1948 года принята Декларация прав человека. Документ актуален до сих пор. Мы до сих пор живем по его статьям. Их всего 30, но они определяют наш миропорядок. И на основе этого документа разработаны многочисленные документы, в том числе и в нашей стране, защищающие права человека. Этому посвящен урок.

Урок особенен еще и тем, что на него приглашены люди, в своей профессиональной деятельности связанные с областью правоприменения. Они не только рассказали ребятам о своей работе, но и дали детям практические советы.