Единый день голосования в 2020 году пройдет 13 сентября



13 сентября 2020 года в Ленинградской области состоятся выборы различного уровня. Жителям 47 региона предстоит выбрать губернатора. Также в этот день пройдут дополнительные выборы депутата регионального Законодательного собрания по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1. Это связано со сложением депутатских полномочий Владимиром Цоем. Осенью он перешел на работу в правительство Ленинградской области и теперь возглавляет комитет по культуре.