Двух второклассниц сбила дама на "Опеле" сегодня в Выборге

В Выборге автомобиль сбил двух девочек. Это произошло на пешеходном переходе возле школы № 12. ДТП произошло сегодня утром, в 08:15. Ученицы 2-го класса переходили дорогу на зеленый свет. На кадрах с видеокамеры видно, как девочки ждут разрешающего сигнала светофора на разделительной полосе. Когда загорелся "зеленый, школьницы быстро начали переходить проезжую часть, и в этот момент их сбил "Опель". За рулем находилась 37-летняя женщина. В результате у одной из девочек ушибы и ссадины, у другой осколочный перелом руки. Ей предстоит операция.

Как сообщили нам в выборгском отделе ГИБДД, сейчас устанавливаются все обстоятельства, идёт административное расследование. После определения экспертами тяжести вреда, причинённого здоровью ребенка, может рассматриваться и вопрос о возбуждении уголовного дела.