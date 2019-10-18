Дорожные службы Ленинградской области продолжают готовиться к зиме

По заказу "Ленавтодора" в четырех крупных районах смонтированы - дополнительно к уже существующим - установки для приготовления жидкого солевого раствора. В Выборгском районе таким оборудованием обзавелось предприятие, обслуживающее региональные трассы. Оно протестировано и готово к работе.

