Дорогу на городской пляж в Выборге осветили

Работы по благоустройству Смоляного мыса в Выборге близки к завершению. Здесь уже вымощены пешеходные и вело дорожки, оборудованы зоны отдыха и смотровые площадки. А в выходные вдоль набережной уже зажгли фонари.

По проекту благоустройства Смоляного мыса вся набережная от Крепостного моста до городского пляжа превращается в единую зону для отдыха горожан и гостей города. И работы по обновлению набережной почти завершены. Готовы пешеходные и вело дорожки, 5 смотровых площадок, площадка для пляжного волейбола. В выходные на набережной впервые зажгли фонари.

В ближайшие дни предстоит завершить монтаж малых архитектурных форм, а также оборудования на детской и спортивной площадках. Последним штрихом в благоустройстве станет установка дорожных знаков (их будет около 30) и лежачих полицейских, а также нанесение разметки на проезжей и пешеходной частях.

Напомним, работы на Смоляном мысе ведутся по проекту, выигравшему федеральный конкурс по благоустройству городской среды исторических поселений и малых городов России.

