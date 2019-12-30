Дмитрий Никулин поздравил жителей Выборга с Новым годом

Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район"

Дорогие выборжане, жители Выборгского района и гости нашего города!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Оглядываясь назад, хочется отметить, что год был для всех разным, но в целом для Выборга и района он оказался позитивным. Я бы хотел выразить слова благодарности всем тем людям, которые помогали нам в благоустройстве общественных территорий! Уверен, что если бы у нас не было такого взаимодействия, то, возможно, эти проекты бы и не реализовались.

А 2020 год для нас юбилейный: вся страна будет отмечать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Также, в следующем году ровно 10 лет с момента присвоения Выборгу почетного звания "Город воинской славы".

Пусть наступающий год подарит вам мир, спокойствие и благополучие! Надеюсь, все ваши желания исполнятся в 2020 году!