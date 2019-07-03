Для юрлиц уменьшили расходы на вывоз мусора 





С 1 декабря в Ленинградской области для юридических лиц будут снижены нормативы накопления твердых коммунальных отходов. По словам главы региона Александра Дрозденко, "решение было принято с целью не допустить избыточной нагрузки на бизнес". Об этом он заявил сегодня в в ходе видеоконференции с руководителями муниципальных районов. Снижение норматива - довольно значительное: для промтоварных магазинов и аптек он уменьшен на 60%, для предприятий общественного питания на 52%, для автозаправочных станций – на 25%.

