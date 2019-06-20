Для областных автобусов разрабатывают единый стандарт качества





В Ленобласти разрабатывают единый стандарт качества транспортного обслуживания. Задача, стоящая перед специалистами областного Управления по транспорту, – сделать муниципальные автобусные маршруты максимально комфортными и доступными. Особое внимание будет уделено людям с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, учтут и пожелания пассажиров относительно количества маршрутов и остановок, соблюдения расписания, сервисов оплаты проезда. Документ должен быть подготовлен к маю 2020 года.